Faccia a faccia insolito tra Conte e Bindi, un dibattito sui temi sociali alle Acli di Arezzo

AREZZO

Un faccia a faccia insolito, tra due protagonisti di stagioni politiche diverse che adesso potrebbero incontrarsi sul "cantiere" aperto nel centrosinistra tra i nuovo corso dem inaugurato da Elly Schlein e l’azione di rilancio del Movimento che impegna il leader dei 5Stelle.

L’ex presidente del Consiglio e l’ex ministro: uno di fronte all’altra in "campo neutro". Si confronteranno stasera (alle 21) a Ponticino e l’occasione è la quattro giorni di festa delle Acli aretine. Conte e Bindi (è presidente delle celebrazioni per il centenario di don Milani ) ragioneranno su temi sociali e sul dossier lavoro insieme al presidente nazionale delle Aci, Emiliano Manfredonia. E chissà che il dibattito non viri sulle questioni che tengono banco nello schieramento di centrosinistra, sopratutto in vista delle elezioni europee del 2024: dalle alleanze a quelle sinergie tra Pd e 5Stelle che potrebbero portare a nuove evoluzioni. Per Giuseppe Conte, si tratta di un ritorno nell’Aretino.

Nel 2019, l’allora presidente del Consiglio partecipò all’evento di Rondine per sostenere la campagna "Leaders for Peace". Un anno dopo, sempre nella Cittadella della Pace alle porte di Arezzo, Contre aveva partecipato all’ultima conferenza pubblica di Liliana Segre. Adesso il faccia a faccia con Rosy Bindi, molto atteso per capire gli scenari politici dei prossimi mesi. L’ex ministra non ha lesinato critiche alla linea pentastellata: anche per questo l’incontro di stasera è atteso.

A Ponticino le Acli organizzano quattro giornate dedicate all’attualità. "La festa provinciale - spiega Luigi Scatizzi, presidente delle Acli di Arezzo, - rispecchia l’identità di un’associazione che si interessa alle tematiche sociali. Dibattiti, riflessione e confronto con esperti di rilievo nazionale, ma allo stesso tempo c’è l’attenzione a promuovere la socializzazione, l’incontro e la cultura".