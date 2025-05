Evento raro al Parco zoo. Nascono due gufi reali: "Qui c’è un habitat sano"

di Sonia Fardelli

Doppio fiocco azzurro al Parco Zoo per la nascita di due piccoli gufi reali (Bubo bubo). Un evento abbastanza raro in un giardino zoologico. I due "pulcini" sono stati chiamati Benedetto e Francesco e crescono forti e curiosi, accuditi dai genitori e sotto lo sguardo attento degli operatori dello zoo che ogni giorno lavorano per garantire il benessere e la sicurezza di tutti gli animali ospitati.

"La nascita di un rapace come il gufo reale, il più grande notturno europeo – spiega la titolare del parco zoo Elisabetta Mattoni, figlia del veterinario che tanti anni fa creò questo luogo – è non solo un evento raro, ma è anche il segno tangibile che l’habitat è sano, protetto, adatto alla riproduzione. Proprio in un parco zoologico, dove gli animali riescono a riprodursi anche perché vivono in un ambiente ideale e il pubblico, nel rispetto delle regole, non arreca loro disturbo. Al contrario di quanto può succede nei boschi, dove l’uomo, spesso inconsapevolmente, può disturbare la fauna selvatica magari anche portando con sé i cani. Ecco perché allo zoo i cani non sono ammessi: una scelta di rispetto per la tranquillità e la sicurezza degli animali che vivono qui". Una tranquillità che gli operatori dello zoo cercano di garantire e la nascita dei due piccoli di gufi reale è un premio per il loro lavoro.

"Ancora c’è un po’ di prevenzione nei confronti dei giardini zoologici – dice Elisabetta – ma questi svolgono ancora oggi un’importante funzione. Qui nel cuore del Casentino, le nascite non sono frutto del caso, ma di attenzione, rispetto, conoscenza scientifica e amore, perché la vera missione degli zoo moderni non è mostrare gli animali. A chi nutre pregiudizi, vogliamo ricordare che al Parco Zoo, come in tutti i giardini zoologici moderni, si lavora ogni giorno per il benessere degli animali e per partecipare a progetti di conservazione e reintroduzione in natura delle specie a rischio di estinzione".

E per divulgare tutto questo il parco zoo vorrebbe anche accogliere tante scolaresche. "Ma purtroppo ad oggi – conclude Mattoni – sono pochissime le scuole che vengono da noi. E questo è un peccato perché ci piacerebbe far conoscere tutto quello che facciamo e gli animali che qui vivono e si riproducono".