Evade dai domiciliari e ruba in un negozio Pluripregiudicato beffato dalle telecamere

Doveva essere ai domiciliari, invece stava commettendo l’ennesimo furto. La Polizia di Arezzo ha arrestato, nuovamente, un 22enne pluripregiudicato. Il giovane aveva messo a segno numerosi furti all’interno di esercizi commerciali di Arezzo e Montevarchi, tra lo scorso settembre e gennaio di quest’anno, a seguito dei quali era stato messo ai domiciliari. Era il 22 marzo, appena cinque giorni dopo alla sala operativa della Questura arrivava una nota di un furto appena consumato, da un negozio erano appena stati rubati tre paia di occhiali di ingente valore. Gli agenti delle Volanti, sulla base della descrizione resa dai testimoni e da una prima visione delle immagini di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, intuendo che l’autore del furto potesse essere il giovane già arrestato qualche giorno prima, si sono messi sulle sue tracce. Prima tappa: la sua abitazione, dove, nonostante la restrizione, non era presente. I sospetti stavano prendendo forma.

Rintracciato dopo poco, era quindi effettivamente venuto meno ai domiciliari, il ladro si era però già disfatto di quanto aveva, con ogni probabilità, rubato poco prima. La successiva attività d’indagine della Squadra Mobile, coordinata da Sergio Leo, dava modo di verificare che effettivamente l’autore del furto degli occhiali era stato proprio il 20enne sottoposto ai domiciliari e quindi è stato immediatamente richiesto l’aggravamento della misura già in atto, dal momento che, contravvenendo alle prescrizioni imposte, si era reso responsabile sia del reato di evasione, che di quello di furto. Tale ricostruzione dei fatti è stata quindi condivisa dal giudice che ha disposto nei confronti del ventiduenne la custodia cautelare in carcere; dopo le formalità di rito il giovane è stato portato in carcere.