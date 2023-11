Euvitase, un integratore contro l’Alzheimer. InnBiotec mostra i benifici della scoperta

Ogni sostanza con particolari capacità benefiche, protettive, di sostegno o perfino medicamentose ha una storia a sé. È la storia di un’autentica eccellenza in terra d’Arezzo: si tratta dell’integratore nutraceutico Euvitase, messo a punto dalla InnBioTec-pharma di Arezzo. Dove per "nutraceutico" s’intende un nutrimento-principio attivo dai concreti effetti positivi per la salute ma di derivazione naturale anziché di sintesi chimica. La InnBioTec ha già al suo attivo una trentina di composti e i molti corrispondenti brevetti, a testimonianza dell’eccellenza qualitativa raggiunta in pochissimi anni – viene infatti fondata nel 2015. InnBioTec studia le sostanze nutraceutiche e ne testa l’efficacia senza le facili scorciatoie peraltro consentite, bensì con un approccio scientifico rigoroso. Ed è questo il caso dell’Euvitase: è in commercio soltanto dopo che gli studi preliminari suddetti ne hanno mostrato l’efficacia. Tra tali studi anche un trial clinico su venti pazienti affetti da Alzheimer. I risultati dello studio hanno evidenziato miglioramenti significativi. Di Euvitase è dimostrata l’efficacia: una, la "Memory", sostiene principalmente la funzione della memorizzazione e l’altra denominata "Advance" contrasta soprattutto il decadimento cognitivo.