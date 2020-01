Arezzo, 10 gennaio 2020 - L'ostacolo alla vigilanza, un altro dei dossier del crac Etruria, è andato oggi in appello a Firenze con le richeste sostituto procuratore generale Domenico Manzione. Due le richieste di condanna, intorno ai due annio per l'ex presidente Giuseppe Fornasari, soto i due anni per l'ex direttore generale Luca Bronchi, assoluzione per il funzionario David Canestri.

In primo grado tutti erano stati assolti ha visto l’assoluzione (clamorosa rispetto alle aspettative della vigilia) dell’ex presidente di Etruria Giuseppe Fornasari, dell’ex direttore generale Luca Bronchi e del direttore centrale dell’epoca (2013) David Canestri.

Nel novembre scorso aveva deposto al processo d'appello l'ispettore di Bankitalia Emanuele Gatti, motivo per il quale era stata decisa la riapertura dell’istruttoria. Secondo Gatti, Bpel aveva pesantemente sottovalutato le sofferenze, appostandole come incagli o addirittura come crediti ancora in bonis. Non solo, la cessione dell’immobiliare Palazzo della Fonte, in cui era stata raccolta la gran parte delle sedi della banca, non fu una vera vendita, ma un’operazione molto più ambigua, con il consorzio degli acquirenti parzialmente finanziati da Etruria stessa. Tanto che sulla base delle sue indicazioni Bankitalia impose a via Calamandrei di non considerare la plusvalenza a bilancio.

Gli avvocati difensori, Antonio D’Avirro per Fornasari, Luca Fanfani per Canestri e Carlo Baccaredda Boy con Stefano Lalomia per Bronchi, avevano controbattuto punto su punto. In particolare sul fatto - ammesso dallo stesso Gatti - che molte delle riclassificazioni dei crediti in deteriorati furono decise non da lui ma dai comitati interni di Bpel. E allora dov’è l’ostacolo alla vigilanza di Bankitalia?