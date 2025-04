Estra: "L’obiettivo è passare al gas metano"

Abbattimento dei costi degli allacciamenti alla rete gas naturale in 74 Comuni dei territori serviti. La società di distribuzione gas del Gruppo Estra rinnova la campagna, lanciata a maggio dello scorso anno, fino al 31 marzo 2026; obiettivo: dare un ulteriore concreto motivo per allacciarsi alla rete e di promuovere il passaggio al gas metano rispetto ad altri combustibili più costosi, più inquinanti e meno sicuri. La campagna prevede l’applicazione di una tariffa "costo zero" a tutte le richieste sulla rete di gas naturale servita da Centria, per l’esecuzione di un nuovo allacciamento, interrato e/o aereocompreso modifiche e spostamenti. Rimarrà a carico del richiedente dell’allacciamento, il costo per l’installazione di un eventuale gruppo di riduzione della pressione del gas, solo se con portata superiore a 50 Smc/h.

Sono previste ulteriori agevolazioni anche per tutte le richieste di preventivo di estensione della rete di gas naturale, funzionali all’allacciamento. L’infrastruttura del gas è strategica per supportare la transizione per la sua capillarità territoriale, per la sua potenza di distribuzione e per la compatibilità per la diffusione di gas rinnovabili (biometano e idrogeno). Centria è garante della sicurezza, della misura dei consumi e dell’efficienza della rete, oltre che essere particolarmente attiva nel settore dell’innovazione tecnologica.

Nella provincia di Arezzo sono previsti 51,8 milioni di investimenti nel periodo 2025-2029. Ammontano invece a 15,2 milioni gli investimenti previsti nel 2025 distribuiti tra estensioni di rete, realizzazione impianti, tecnologie di misura e innovazione. "Investire nelle infrastrutture è da sempre al centro delle strategie del Gruppo Estra oltre che uno dei settori considerati fondamentali per la transizione energetica del Paese – dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra – Il gas naturale è, fra i combustibili fossili, quello con la minore impronta carbonica ed è importante rilevare che il sistema gas è sempre più interessato dalla diffusione di energia rinnovabile tramite l’utilizzo di gas quali biometano, metano sintetico e, in un prossimo futuro, idrogeno."

"Centria è una società che gestisce un servizio pubblico essenziale – afferma Roberto Rappuoli, presidente di Centria – che ha contribuito allo sviluppo economico e al benessere dei territori e delle comunità. Con questa campagna afferma ulteriormente il proprio ruolo e si attesta tra le poche aziende di distribuzione che hanno deciso di rendere gratuiti gli allacciamenti. Un modo concreto di dimostrare la propria responsabilità sociale d’impresa".

Gaia Papi