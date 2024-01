Estra e Taxi Arezzo insieme per gli over 65

Arezzo, 12 gennaio 2024 – Estra mette gratuitamente a disposizione degli over 65, clienti Estra, un pacchetto di corse in taxi verso le strutture ospedaliere pubbliche di Arezzo. L’azienda e la Cooperativa Taxi hanno concordato il progetto che è stato presentato in piazza della stazione ad Arezzo.

Saranno – per ora - 200 le corse messe a disposizione dei clienti Estra che hanno compiuto il 65esimo anno d’età: sarà sufficiente mostrare la bolletta gas e luce o anche una foto di essa. “Il Comune di Arezzo – ha affermato l’assessore Alessandro Casi – condivide questa iniziativa che è di sostegno alla popolazione anziana e che valorizza una mobilità cittadina basata sui taxi.

Grazie, quindi, ad Estra e alla Cooperativa taxi Arezzo”. “Come taxisti volevamo realizzare un’iniziativa sociale insieme a Estra – ha ricordato il vice presidente Pietro Fazzuoli. E le corse gratuite per gli ultrassessantacinquenni clienti Estra, centra questo obiettivo. Le corse saranno possibili da ogni località del comune di Arezzo verso una struttusa sanitaria pubblica.

Sarà sufficiente dimostrare di essere clienti dell’azienda”. “Estra – ha concluso il presidente Francesco Macrì - continua a fare “rete” con i soggetti del territorio. La Cooperativa taxi di Arezzo è da anni un punto di riferimento dell’azienda per iniziative sociali. Anche quest’anno – come nel 2020 – i destinatari di questo nuovo progetto sono gli anziani e in modo particolare gli over 65 clienti di Estra.

Non si tratta soltanto di incentivare l’uso del taxi invece del veicolo privato ma soprattutto di sostenere le persone anziane che sono quelle che maggiormente utilizzano le strutture ospedaliere e che più di altre hanno problemi per raggiungerle”.

Estra e Taxi Arezzo rinnovano così un rapporto che era iniziato nel dicembre 2020 quando Estra mise a disposizione 500 corse gratuite, anche in quel caso per gli over 65 anni. Il taxi poteva essere utilizzato per andare fare spese nei negozi cittadini oppure dal proprio medico di famiglia o – anche in quel caso - in una struttura sanitaria.