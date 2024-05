Estra abbatte i costi degli allacciamenti. Tariffe a costo zero con la rete di Centria

La società di distribuzione gas del gruppo Estra ha deciso di abbattere i costi degli allacciamenti alla rete gas naturale in numerosi Comuni dei territori serviti. La campagna prevede l’applicazione di una tariffa "costo zero" a tutte le richieste sulla rete di gas naturale servita da Centria, per l’esecuzione di un nuovo allacciamento, interrato e/o aereo compreso modifiche e spostamenti per una lunghezza massima pari a ml. 20 dalla condotta principale.

Sono previste ulteriori agevolazioni anche per tutte le richieste di preventivo di estensione della rete di gas naturale, funzionali all’allacciamento. Lo sconto sull’estensione sarà pari al costo di ml. 30 di realizzazione della rete. "Investire nelle infrastrutture è da sempre al centro delle strategie del Gruppo Estra oltre che uno dei settori considerati fondamentali per la transizione energetica del Paese – spiega Francesco Macrì, presidente di Estra – Il gas naturale è, fra i combustibili fossili, quello con la minore impronta carbonica ed è importante rilevare che il sistema gas è sempre più interessato dalla diffusione di energia rinnovabile tramite l’utilizzo di gas quali biometano, metano sintetico e, in un prossimo futuro, idrogeno. Saranno investiti 100 milioni di euro, 22,5 dei quali destinati al territorio aretino". "Centria è una società che gestisce un servizio pubblico essenziale – sostiene Roberto Rappuoli, presidente di Centria – che ha contribuito allo sviluppo economico e al benessere dei territori e delle comunità. Con questa campagna afferma ulteriormente il proprio ruolo e si attesta tra le poche aziende di distribuzione che hanno deciso di rendere gratuiti gli allacciamenti".