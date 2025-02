Estetista e parrucchiere con contratto part time

1 ESTETISTA

Si cerca un estetista per attività di estetica di base: depilazione, manicure, pedicure, trattamenti viso e corpo per centro estetico. Part-time: dal lunedì al venerdì 24 ore settimanali; distribuzione oraria da definire in sede di colloquio. Sede: Pian di Scò. Richiesta: qualifica professionale di estetista. Si valutano anche candidati specializzati nella ricostruzione unghie e che hanno frequentato corsi di onicotecnica. Possibilità di estensione oraria a full time. Codice: FI-247945. Scadenza: 27 febbraio

1 PARRUCCHIERE

Si cerca un parrucchiere per signora per salone di Terranuova. Lavoro part time, contratto apprendistato. Appartenenza collocamento mirato. Codice: AR-247855. Scadenza: 27 febbraio