Estate Sangiovannese. Ricco anche il calendario di agosto

Arezzo, 01 agosto 2024 – Grande musica, cinema, spettacoli, degustazioni ed eventi diffusi. Festival tradizionali e interessanti novità. Prosegue l’estate sangiovannese con iniziative e appuntamenti che coprono tutto il mese di agosto e arrivano fino ai primi giorni di settembre, alle soglie dei festeggiamenti per la Rificolona, il Perdono e il Settembre sangiovannese. Dopo il mese di luglio con tanti e partecipati appuntamenti, ancora un manifesto ricco e articolato, studiato per intercettare aspettative e desideri delle differenti fasce della popolazione e regalare momenti di intrattenimento, spensieratezza e cultura. Fra gli eventi di punta dell'agosto 2024 troviamo sicuramente il tributo al maestro Giacomo Puccini in occasione dei 100 anni dalla sua scomparsa: lunedì 5 agosto alle 21, nell’ambito del Terre d’Arezzo Music Festival 2024, andrà in scena la celeberrima opera lirica in 4 atti La Bohème. L’evento, sotto la direzione artistica del maestro Andrea Trovato, è organizzato insieme al comune di San Giovanni Valdarno e alla Pro Loco e con la collaborazione di Unicoop Firenze sezione soci di San Giovanni Valdarno. Tra i più famosi operisti di tutti i tempi, autore di capolavori assoluti fra cui Madame Butterfly, Tosca, La Bohème, Turandot, Manon Lescaut e tantissimi altri, Puccini ha saputo rappresentare come nessun altro i valori romantici e la nobiltà musicale espressa in tutto l’Occidente a cavallo tra la seconda metà dell’Ottocento e il primo ventennio del Novecento.

Ma grande attesa anche per Simone Cristicchi e Amara, insieme sul palco il 26 agosto, per ripercorrere, con grazia e rispetto, il repertorio mistico di Battiato, facendosi portatori dei messaggi spirituali che hanno reso immortale la sua opera. “Torneremo ancora” è un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento mistico e sensuale tanto necessario in questo tempo in cui viviamo. Un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in una nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti. Alla presentazione del cartellone, nella ex sala giunta del Comune, erano presenti il sindaco di San Giovanni Valdarno, l'assessore alla cultura Fabio Franchi, Angelo Bonadio presidente della Pro Loco e i rappresentanti delle associazioni coinvolte: Opera Viwa e Terre d’Arezzo Music Festival, Materiali sonori e festival Orientoccidente, Fondazione Be.St., la sezione Soci Coop di San Giovanni Valdarno, l’Accademia musicale valdarnese, Palomar, il Masaccio d'Essai e l’associazione residenti in centro storico.

“Un cartellone molto ricco di iniziative ed eventi dedicato ai cittadini che rimangono a San Giovanni in questo mese di agosto ma anche ai turisti e ai visitatori che hanno scelto la nostra città come meta per le loro vacanze”, hanno dichiarato il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi. “Un calendario che mette insieme tutti gli eventi organizzati dal Comune, dalla Pro Loco ma anche da tutte le associazioni che operano e lavorano nel nostro territorio contribuendo all’arricchimento dell’offerta culturale e di intrattenimento. Tante iniziative, quindi, tutte di qualità che contemplano la socialità, la condivisione e la scoperta di tanti luoghi cari ai sangiovannesi. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione del cartellone e, in particolare, alle associazioni che si adoperano per rendere più attrattiva e più ricca la città”. “E’ molto facile – ha aggiunto il presidente della Pro Loco Angelo Bonadio – lavorare con il Comune e con le associazioni della nostra città quando il fine comune è quello di rendere San Giovanni una città da vivere fra tradizione, arte, cultura e intrattenimento”.

Proseguono i festival e le rassegne storiche e consolidate. “La nostra memoria inquieta”, rassegna di film in pellicola, dedicata quest’anno al visionario regista inglese Christopher Nolan, continua mercoledì 7 agosto con “Dunkirk” (2017), amara riflessione sulla guerra, sul tempo e sui tempi di guerra. Giovedì 5 settembre sarà proiettato Following (1998) esordio alla regia di Nolan che presenta un'insolita struttura non lineare della trama, la quale è stata alla base di altri lavori celebri e premiati. Evento speciale poi è in programma lunedì 2 settembre in omaggio al generale Carlo Alberto dalla Chiesa. In collaborazione con l'associazione nazionale Carabinieri, sezione di San Giovanni Valdarno e il coordinamento del Valdarno Superiore di Libera, alle 21,15 sarà proiettato il film “Il giorno della civetta” di Damiano Damiani. Riprendono anche le proiezioni all’arena estiva del cinema Masaccio: “Esterno notte” raggiunge quest’anno la sedicesima edizione, con appuntamenti tutti i martedì, venerdì, sabato e domenica, oltre a giovedì 15 agosto.

Restando ancora sul cinema, ultimi due appuntamenti del Cinema al Giardino, a cura dell’associazione Residenti in centro storico. Per l'edizione 2024, ciclo Nanni Moretti, giovedì 1 agosto alle 21,30 ci sarà il film Habemus Papa e giovedì 8 agosto Il sol dell'avvenire. Prosegue con successo anche l'Estate a Montecarlo, il cartellone di eventi nella suggestiva cornice del Convento di Montecarlo organizzati dalla Fondazione Be.St, in collaborazione con la Pro Loco, il Gruppo Astrofili Valdarno, la Federazione Italiana Sommelier e l’associazione Opera Viwa con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno e inseriti nel ricco cartellone degli eventi estivi sangiovannesi. Alle 21 di giovedì 1 agosto, nel chiostro del Convento, il chitarrista austriaco Wulfin Lieske eseguirà anche alcuni brani del suo ricco repertorio. Il concerto è a cura dell’associazione Opera Viwa e del Terre d’Arezzo music festival. Come ogni anno, sabato 10 agosto si celebra la magica notte di San Lorenzo: dalle 20 sarà allestito il rinfresco nel chiostro offerto dalla Fondazione Be.St con degustazione di vini a cura della Federazione Italia Sommelier (al costo di 10euro). Alle ore 21 nel parco del convento, nell’ambito del Terre d’Arezzo Music Festival, spazio a “Clarinettissimo”, esibizione al clarinetto di Giovanni Lanzini, straordinario e versatile musicista.

Segue, alle ore 22, l’osservazione delle stelle con letture a cura delle lettrici volontarie di Palomar e dei Leggomanti e con la guida degli gli esperti del Gruppo Astrofili Valdarno per lo spettacolo delle stelle cadenti. L’Estate a Montecarlo si conclude venerdì 30 agosto alle ore 20,30 con la presentazione del libro di Luciano Gennai “Callas Assoluta”, storia di una voce indimenticabile con ascolto di brani di archivio. Presenza prestigiosa in cartellone anche quella dell’Accademia Musicale Valdarnese. Venerdì 2 agosto alla sala La Nonziata si terrà infatti il concerto finale dei partecipanti alla masterclass organizzata dall’Accademia che vanta iscritti provenienti da tutta Italia e da tutta Europa. L’evento di chiusura della Master Academy sarà non solo l’occasione per ascoltare talentuosi musicisti che sono venuti a perfezionarsi a San Giovanni Valdarno con maestri di alto prestigio, ma anche l’ulteriore riprova della alta qualità dell’Accademia Musicale Valdarnese nella formazione degli artisti. Mercoledì 21 agosto altro evento prestigioso del Terre d'Arezzo music Festival 2024 con il cineconcerto del Duo Vertigo “Il gabinetto del dottor Caligari” di Robert Wiene a cura dell'associazione opera Viwa. Martina Bellesi al violoncello e Francesco Oliveto, live-eletronics eseguiranno dal vivo musiche originali di Francesco Oliveto per accompagnare la visione del film. Giovedì 29 agosto alle 21,15 in piazza Cesare Battisti appuntamento musicale in vinile “Canzoni e parole” con gioco a premi, curato dall’associazione culturale Natale nel Mondo e dalla Pro Loco, che vede Pino, “The Music Doctor”, sottoporre agli spettatori/concorrenti quiz musicali sulle più celebri canzoni dagli anni Sessanta ad oggi.

L'agosto sangiovannese si chiude venerdì 30 agosto alle 21,15 in piazza delle Fornaci con il concerto dei Pink Frog Project, omaggio alla straordinaria musica di Pink Floyd a cura della Pro Loco. Con settembre riprendono anche i campionati e martedì 3 alle 19,30 in piazza Masaccio ci sarà la presentazione delle squadre Asd sangiovannese e Asd Futsal Sangiovannese calcio a 5 a cura della società Asd Sangiovannese 1927. Infine proseguirà fino a domenica 6 ottobre la mostra “L’ambigua avventura”, personale di Laetitia Ky allestita a Casa Masaccio sulle “sculture capillari” e dedicata all’empowerment femminile nel sistema dell’arte e nella società. L'esposizione è a cura di Alessandro Romanini e in collaborazione con la LIS10 Gallery Arezzo – Parigi. E tutti i sabati alle 17,30 sono previste visite guidate alla mostra e alla scoperta dei messaggi e della filosofia dell'artista.