Esposizione Opes in Valdarno: quattro tappe per gli amanti della cinofilia

Un’iniziativa da non perdere per tutti gli appassionati di cinofilia in Valdarno, con quattro appuntamenti riservati agli amici a quattro zampe. E’ l’esposizione Opes, manifestazione nazionale organizzata dall’associazione Dei Principi di Sciara in collaborazione con le Pro Loco di San Giovanni e Figline e il patrocinio dei due Comuni. L’evento, valido per il campionato italiano Opes Cinofilia, si svilupperà in quattro tappe e sarà aperto a tutte le razze, con o senza pedigree. Un’iniziativa che non si limita all’aspetto competitivo, ma che punta a promuovere la cultura cinofila, sensibilizzando il pubblico sul corretto rapporto uomo-animale e sull’importanza del rispetto per gli animali da compagnia. Si parte domenica prossima a San Giovanni in piazza Cavour. Tappe successive il 1 maggio alla Fattoria Casabianca di Bucine, il 25 maggio in piazza Marsilio Ficino a Figline e il 15 giugno gran finale di nuovo nella città di Masaccio. Un contributo determinante all’organizzazione dell’iniziativa è stato dato anche dall’Uccelleria Paolo. Le iscrizioni saranno aperte dalle 8.30 alle 10 di domenica prossima, a seguire le valutazioni dei giudici. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, si terranno i raggruppamenti e il prestigioso Best in Show finale. I cani saranno suddivisi in 10 classi di razza, con categorie dedicate a principianti, giovani e veterani. Per partecipare sarà necessario possedere la tessera Opes, che potrà essere sottoscritta direttamente in loco. L’esposizione si conferma un’occasione di incontro e condivisione, ma anche un evento con una forte valenza educativa e culturale. I giudici federali valuteranno gli esemplari secondo criteri di standard di razza e comportamento, premiando non solo la bellezza, ma anche il corretto atteggiamento degli animali. L’evento è stato presentato a San Giovanni, alla presenza anche del sindaco Vadi e dell’assessore Franchi. "Con il Covid – hanno detto - è cresciuto il numero delle famiglie che hanno scelto di adottare un animale da compagnia. Eventi come questo non solo offrono un’occasione di socialità e incontro, ma sono fondamentali per promuovere una sana cultura cinofila, che ponga al centro il benessere degli animali e la responsabilità dei proprietari". Anche in Valdarno sono moltissimi gli amanti dei cani. Stime indicative ci inducono a pensare che più del 50% delle famiglie possieda un animale domestico.

Marco Corsi