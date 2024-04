Esperienze e innovazione per l’Autismo, al via il progetto Smart – Aba

Arezzo, 24 aprile 2024 – Il Mese Blu prosegue nel suo percorso di sensibilizzazione, informazione, confronto sui temi dell'autismo.

Dopo la CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) affrontiamo altre metodologie di intervento e lavoro per far comprendere quanto sia importante l'aggiornamento e la conoscenza di ciò che si muove nella ricerca e nell'applicazione delle nuove terapie applicate all'autismo ed alla neurodivergenza.

Sabato 27 aprile alle 17 nell'auditorium Montetini ad Arezzo (in via Montetini 7) parliamo di ABA (Analisi Comportamentale Applicata) e lo facciamo con alcune delle più importanti terapiste e professioniste toscane Cristina Copelli, Elisa Menci Letizia Balestra e Matilde Cresti.

L’iniziativa è aperta a tutti: famiglie, docenti, educatori, terapisti, Un laboratorio esperienziale per sviluppare la flessibilità nei bambini e adolescenti. Il progetto si basa sui principi dell’analisi del comportamento (ABA) e nello specifico sul modello SMART (Esposizione, Motivazione, Ambiente, Risposte, Training).

Il programma è promosso dall’Associazione Autismo Arezzo, con la collaborazione di Officine della Cultura, Koiné, Comune di Arezzo, Fondazione Giudo D’Arezzo, Fondazione Arezzo Comunità, Fondazione Riconoscersi, Associazione Crescere, ToscaAbile, con il sostegno di Caurum, Banca Popolare di Cortona, Conad, Unoinformatica, Gimar, Acetificio Aretino, Ecotrade, Estra.

“Credo che quest’anno, racconta il presidente di Autismo Arezzo Andrea Laurenzi, il programma che abbiamo messo in campo sia di grande attualità ed importanza. Questi appuntamenti con nuove tecniche di lavoro, terapie e metodologie, sono fondamentali per aggiornarsi e comprendere quanto la ricerca e l’innovazione siano in grado di migliorare la vita delle persone autistiche e delle loro famiglie.

Ringrazio le altre associazioni (Crescere, ToscanAbile e Riconoscersi) con le quali stiamo condividendo un percorso importante. Siamo profondamente convinti che questa sia la sola strada che possa veramente portare risultati concreti e duraturi per i nostri figli.