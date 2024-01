Escursioni con le ciaspole: ecco la mappa

CASENTINO

Ritornano in Casentino le ciaspolate organizzate dalla Cooperativa "In Quiete" in programma (condizioni meteo permettendo), per tutti i sabati e le domeniche dei mesi di gennaio e febbraio. La bellezza della natura, infatti, non ha stagioni e anche in inverno è possibile coglierne la straordinarietà fatta di un silenzio quasi irreale, paesaggi innevati e panorami mozzafiato. Un’escursione con le ciaspole riporta chi la vive ad un passato lontano, quando le racchette da neve rappresentavano per la gente di montagna l’unico modo per spostarsi quando le nevicate erano abbondanti. Quelli che d’estate sono meravigliosi sentieri escursionistici immersi nel verde dei prati, con l’arrivo della neve diventano tracciati perfetti per gli amanti delle ciaspole. Il Casentino a questo proposito, offre un’ampia varietà di percorsi per gli appassionati, adatti a tutti i livelli di difficoltà.

Si spazia dalla ciaspolata con vin brulè al tramonto attraverso le praterie della Burraia, a quella al chiaro di luna sul Monte Falco, la vetta più alta del Parco, da quella sul Monte Falterona con i suoi 1654 metri da cui sarà possibile ammirare scorci appennici unici, alla ciaspolata per coloro che vogliono sperimentare l’escursionismo con le ciaspole in sicurezza "senza troppa fatica", adatta anche a chi è alle prime armi.

Per avere ulteriori informazioni o per prenotare un’escursione con guida esperta è necessario consultare il sito: www.cooperativainquiete.it, oppure visitare la pagina Facebook della cooperativa In Quiete.

S.D.