Esame Sampdoria nel ricordo di Vialli

CREMONA

Cremonese-Sampdoria non sarà mai una gara banale. Per i grandi nomi che hanno condiviso nell’arco delle loro storie gloriose - uno su tutti l’indimenticabile Gianluca Vialli, scomparso lo scorso gennaio - e per gli uomini che le rappresentano in panchina. Da una parte mister Ballardini, uno con alle spalle 35 anni di esperienza in panchina e dall’altra uno che la storia l’ha scritta con gli scarpini ai piedi e che da allenatore ha ancora tutto da dimostrare, Andrea Pirlo. I due club, entrambi a quota tre punti e in lizza per il ritorno in A, condividono anche l’esigenza di trovare continuità di risultati. Il tecnico romagnolo ha convocato i nuovi acquisti Majer e Antov, mentre non ci sarà il giovane Rocchetti. Sugli spalti a ricordare il passato in comune ci sarà Riccardo Vialli (nipote dell’ex fuoriclasse dell’area di rigore).

Cremonese ( 4-3-2-1 ): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Quagliata; Bertolacci, Castagnetti, Collocolo; Vazquez, Coda Buonaiuto.

Mariachiara Rossi