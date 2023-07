Ersilia, Circo delle città invisibili La Fortezza rende omaggio a Calvino

Entra nel vivo l’Estate in Fortezza. A 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, la compagnia Quattrox4 rende omaggio a Le città invisibili con Ersilia- Circo delle città invisibili, uno spettacolo itinerante e partecipativo di circo contemporaneo che coinvolge gli spettatori in un’esperienza immaginifica a partire dalla caleidoscopica e visionaria narrazione del celebre autore. Ersilia -Circo delle città invisibili, ideato da Clara Storti, recupera alcune suggestioni visive e tematiche dell’opera letteraria per comporre un percorso creativo e artistico a partire da elementi scenografici e piccole installazioni: il pubblico in dialogo con i performer partecipa alla realizzazione degli spazi, co-creando mondi di relazioni fragili o costellazioni multiple, costruendo metafore vive che l’artista di circo andrà ad abitare con la sua forza e la sua fragilità. Uno spettacolo in cui il circo contemporaneo costruisce un ponte tra reale e utopia, stimolando la partecipazione e facendosi creatore di una narrazione evocativa come quella di Calvino che ci apre lo sguardo su quello che è, quello che potrebbe essere e quello che vorremmo che fosse il nostro mondo. Lo spettacolo è in programma oggi sabato 15 e domani domenica 16 luglio alla Fortezza Medicea di Arezzo alle ore 17 e alle ore 20:15.

L’evento fa parte degli appuntamenti dell’Estate in Fortezza organizzati dalla Fondazione Guido d’Arezzo. Biglietti: ingresso intero 10 euro, la biglietteria in loco aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo; la prevendita on-line su LiveTicket.itsosta palmizi, info: 393 99 135 50 [email protected]

La rassegna Estate in Fortezza prosegue con un nuovo appuntamento lunedì 17 luglio con Arezzowave e Noi & Springsteen, serata dedicata al Boss. Una serata e una festa in Fortezza dedicata al Boss con la Fondazione Arezzowave Italia e Noi & Springsteen. Una notte da periferia di New York ,a 50 anni dall’uscita del primo album del Boss, Greetings from Asbury Park, e ad una settimana dall’ultima data italiana di Bruce Springsteen a Monza. Sul palco i vincitori dei contest nazionali di Arezzowave e di Noi & Springsteen, a lui dedicati con video e ospiti nazionali a celebrare il più iconico artista americano vivente. La serata è dedicata a tutti gli amanti di Bruce Springsteen e di Arezzowave.

A.B.