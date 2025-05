Erba alta in numerose aree verdi cittadine. Scatta la manutenzione dopo le segnalazioni

AREZZOLe segnalazioni dei cittadini sulla presenza di erba alta in diverse zone della città hanno sollecitato l’Amministrazione a prendere misure immediate per ripristinare la manutenzione del verde urbano. Un incontro urgente con i rappresentanti delle imprese incaricate dei lavori si è svolto con l’obiettivo di rispondere ai disservizi e migliorare l’efficienza degli interventi. "Le segnalazioni dei cittadini sono state fondamentali per dare la giusta priorità alla questione", ha dichiarato l’assessore Alessandro Casi. "Abbiamo immediatamente chiesto un potenziamento delle squadre e siamo impegnati affinché, con il nuovo contratto che partirà a breve, il servizio diventi più efficiente, continuo e strutturato. L’obiettivo è garantire un decoro urbano che rispetti le esigenze della nostra comunità". A seguito dell’incontro, la ditta responsabile dei disservizi ha ammesso le proprie mancanze e si è impegnata a rafforzare la propria presenza sul territorio, aumentando il numero di squadre operative e impegnando ulteriori risorse umane e mezzi. L’Amministrazione, da parte sua, ha garantito un monitoraggio costante per assicurarsi che le attività vengano svolte nei tempi previsti e in risposta alle richieste dei cittadini.Nel frattempo, è in fase conclusiva l’iter per l’affidamento del nuovo contratto di manutenzione, che prevede importanti modifiche per aumentare l’efficienza. Le novità includono un’organizzazione più mirata, con la suddivisione del territorio comunale in due aree gestite separatamente. Questo permetterà un maggiore controllo, velocizzando gli interventi e migliorando la qualità del servizio. Il Comune sta quindi affrontando con urgenza le criticità emerse.

Gaia Papi