Entella-Arezzo: Sfida Decisiva a Chiavari per la Promozione in Serie B

Quello che andrà in scena domenica sarà l’ottavo precedente nella storia tra Entella ed Arezzo, la quarta sfida che si gioca in terra ligure. Attualmente il bilancio complessivo vede due vittorie amaranto, quattro pareggi e un successo dei liguri. L’ultimo confronto a Chiavari è andato in scena a settembre 2023 e ha visto il successo del Cavallino per 2-1 grazie alle rete di Gucci e Poggesi. Un risultato che fu blindato dalla parate di Trombini.

Se i precedenti non sono molti tra le due formazioni, sarà una partita con molti ex tra le fila dell’Arezzo. Sono cinque gli ex nella fila amaranto, Il più importante è Marco Chiosa, ex capitano dei biancazzurri: per lui 143 presenze con l’Entella in 4 stagioni dal 2019 al 2023. Daniele Borra ne ha collezionate 81 mentre Andrea Settembrini (nella foto) ne ha messe insieme 44 tra il 2019 e il 2021, Alessandro Capello si è fermato a quota 36 con due reti bel campionato 2021-22.

A loro va aggiunto l’attuale ds Nello Cutolo che ha giocato 52 volte con la maglia della Virtus tra il 2015 e il 2017. Atteso il tutto esaurito a Chiavari per una partita che potrebbe regalare la promozione in B ai biancocelesti. Annunciata anche una buona rappresentanza dei tifosi dell’Arezzo.