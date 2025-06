Enrico Lo Verso. Mattatore a teatro con Pirandello

Sarà Enrico Lo Verso il protagonista sul palco del teatro Mecenate di Arezzo questa sera alle ore 21. L’attore porterà in scena lo spettacolo "Uno nessuno centomila" tratto dal testo di Luigi Pirandello, per l’adattamento e la regia di Alessandra Pizzi, risultato Premio Franco Enriquez e Premio Delia Cajelli per il Teatro.

L’omaggio a Luigi Pirandello, avverrà stasera attraverso l’adattamento teatrale del più celebre dei suoi romanzi: la storia di un uomo che sceglie di mettere in discussione la propria vita, a partire da un dettaglio, minimo insignificante.

Il pretesto è un appunto, un’osservazione banale che viene dall’esterno. I dubbi di un’esistenza si dipanano intorno ad un particolare fisico. Le cento maschere della quotidianità, lasciano il posto alla ricerca del "sé" autentico, vero, profondo.

L’ironia della scrittura rende la situazione paradossale, grottesca, accentua gli equivoci. La vita si apre come in un gioco di scatole cinesi, e nel fondo è l’essenza: abbandonare i centomila, per cercare l’uno, a volte può significare fare i conti con il nessuno. Ma forse è un prezzo che conviene pagare, pur di assaporare la vita.

In scena questa sera al teatro Mecenate di via Dante, un classico senza tempo. Una prova d’attore intensa e coinvolgente. Dopo il successo in tutta Italia, lo spettacolo che ha emozionato oltre 800 platee fa tappa ad Arezzo.

Enrico Lo Verso torna a incarnare l’uomo pirandelliano per eccellenza: un uomo, mille volti, nessuna identità. Un viaggio lucido e poetico nella frammentazione dell’essere.

I biglietti per lo spettacolo "Uno nessuno centomila" sono disponibili sul circuito online https://www.ciaotickets.com/.../uno-nessuno-centomila-arezzo oppure presso la Tabaccheria Corsi, in via Trasimeno 31 ad Arezzo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero: +39 327 909 7113.

A.B.