Energia e industria 2.0. L’info-day per il corso organizzato dall’Itis

E’ in programma venerdì all’Itis Galileo Galilei l’info day di Its Academy energia, ambiente e sostenibilità. Il nuovo corso professionalizzante gratuito "Energy & Industry Specialist – Tecnico Superiore per l’Energia e l’Industria 5.0" è pensato per giovani diplomati e adulti che vogliono intraprendere una carriera nei settori dell’efficientamento energetico e della sostenibilità industriale. Il percorso, della durata di 1800 ore, alterna lezioni in aula, attività di laboratorio e un tirocinio in azienda.