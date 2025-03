Enel partner della Fondazione Cer . Il legame siglato all’expo di Rimini

Enel è un nuovo partner della Fondazione Cer Italia. L’accordo è stato presentato il 5 marzo alla Fiera di Rimini alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, del presidente del Gse Paolo Arrigoni e del direttore Italia di Enel Nicola Lanzetta. "Tutti possono essere protagonisti attivi della rivoluzione virtuosa promossa da Fondazione Cer Italia - ha affermato Silvia Chiassai Martini, sindaco di Montevarchi e presidente della fondazione - La comunità energetica è già pienamente operativa e consente di beneficiare fin da subito di vantaggi economici, con un impatto positivo sia per i piccoli comuni sia per le aziende sia, soprattutto, per le fasce più fragili della popolazione. L’iniziativa favorisce la produzione e lo scambio di energia rinnovabile, oltre a offrire un sostegno immediato alle imprese e ai cittadini, in un contesto di crescente caro energia. La partnership con Enel rappresenta un ulteriore passo concreto verso un modello di produzione energetica più sostenibile e inclusivo dove la più grande azienda energetica italiana sceglie di collaborare con una progettualità nata dal basso, dimostrando che la transizione ecologica può avvenire attraverso sinergie virtuose". Tutte le novità relative alla partnership sono state illustrate al Key The Energy Transition Expo di Rimini, l’evento tra i più importanti sulla transizione e l’efficienza energetica. La Fondazione Cer Italia, prima e unica comunità energetica nazionale a trazione pubblica, è attiva dal 2023 e vede come membri 43 comuni da tutta Italia, in particolare enti sotto i 5000 abitanti che non hanno la forza per costituire autonomamente una comunità energetica, ma facendo parte di Fondazione Cer Italia possono usufruire del 40% a fondo perduto grazie ai contributi del Pnrr. Nei territori dove la Cer dispone di impianti di produzione da fonti pulite, l’entrata a far parte della comunità energetica permette anche agli aderenti di beneficiare degli incentivi rivolti ai membri consumatori. Nell’ambito di questa iniziativa, è stato annunciato l’avvio della collaborazione con Enel, che diventa partner per i servizi energetici di Fondazione Cer Italia e dei suoi membri. L’impegno di Enel a supporto di Fondazione Cer Italia si articola su diversi fronti, supportando i membri con proposte per l’energia elettrica e il gas e soluzioni per la realizzazione d’impianti fotovoltaici.