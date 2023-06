Elfi, folletti, troll e giganti: torna la Festa degli Gnomi in Pratomagno

Due giorni dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, sabato 10 e domenica 11 giugno, tra spettacoli, laboratori e attività all’aria aperta nel Parco dell’Abbazia di San Salvatore a Soffena a Castelfranco di Sopra. Gnomi in festa PratomaGnomo, è il progetto volto alla sensibilizzazione su tutela ambientale ed educazione alla dimensione fantastica, giunto alla seconda edizione. Nata come manifestazione correlata alla più conosciuta Festa internazionale degli Gnomi che si tiene ogni anno a Roccaraso nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Gnomi in festa propone, ai piedi del Pratomagno, nella cornice dell’Abbazia di San Salvatore a Soffena, la collaudata formula organizzativa e artistica che ha portato alla ribalta nazionale gnomi, elfi e folletti, fate, nani, troll e giganti.

A Partire dalle 15.30, negli splendidi scenari del parco cittadino, saranno proposti eventi e spettacoli pensati e costruiti in funzione degli spazi fruibili dagli attori e dal pubblico. Un percorso funzionale alla conoscenza del territorio, ma anche alla condivisione di momenti di gioco creativi e attività laboratoriali animate da professionisti. Grandi e piccini potranno riscoprire il gusto delle cose semplici, come passeggiare, danzare e sognare grazie ai racconti fatati di gnomi, elfi e folletti. Il programma parte sabato alle 15,30 con l’apertura di Pratomagnomo e degli stand enogastronomici, tra attività didattiche e laboratori creativi. Alle 16 appuntamento con lo spettacolo di burattini L’incantesimo degli gnomi, alle18 c’è Gunteria il folletto dispettoso, alle 19.30 a tavola con gli gnomi apertura dei punti di ristoro e alle 21 lo spettacolo itinerante Il soffio dell’Unicorno. Domenica si riparte alle 16 con Fantasia a quattro mani spettacolo di burattini, alle 18 c’è Pinocchio con Alessandro Gigli, alle 19 lo spettacolo itinerante Lo scrigno dei sogni e dalle 19,30 aprono i punti ristoro. Laboratori con la compagnia I Guardiani dell’Oca sabato e domenica dalle 15.30 alle 20. Ingresso giornaliero: 5 euro.