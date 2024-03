Elezioni, stretta sulle candidature. Lorenzoni presenta la lista civica. Santini è pronto a sfidare Caleri

di Sara D’Alessandro

Mancano ancora diversi mesi alla prossima tornata di elezioni amministrative, ma pur sottotraccia, qualcosa si muove nello scacchiere politico del territorio casentinese. A Poppi sarà Federico Lorenzoni ex assessore di punta a Bibbiena della giunta di Daniele Bernardini, il candidato che concorrerà alle prossime elezioni, opponendosi all’attuale sindaco Carlo Toni. Lorenzoni, 54 anni, architetto, insegnante e libero professionista, ha dichiarato di rappresentare una lista civica "Costruire il Futuro", aperta al contributo di tutti, costituita da un gruppo numeroso e qualificato di persone, perlopiù imprenditori e professionisti, che hanno deciso di mettersi in gioco, sulla spinta di alcune esigenze che in questi anni, secondo loro, sarebbero state disattese. Riguardo al programma, come dice lui stesso "sarà partecipato e arriverà a seguito di un’intensa campagna di ascolto del territorio: sarà la voce dei cittadini e rispecchierà le loro esigenze". Nel comune di Pratovecchio Stia ad opporsi all’attuale sindaco Nicolò Caleri, sostenuto dal centrosinistra, che fin da subito aveva dichiarato di essere disponibile ad un eventuale terzo mandato, salvo sorprese dell’ultima ora, potrebbe essere il presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Luca Santini (sindaco dal 2004 al 2014), che starebbe lavorando alla costruzione di una lista civica. A Bibbiena, ufficiale anche la corsa di Filippo Vagnoli, pronto a ricandidarsi con la lista civica "Obiettivo Comune". Via libera anche alla candidatura di Eleonora Ducci che si presenterà per la terza volta alla guida di Talla. A Subbiano, molto probabilmente si ricandiderà la sindaca uscente Ilaria Mattesini, mentre il centrodestra ha scelto di puntare da tempo su Ezio Lucacci, in ballo anche il nome dell’ex sindaco Ilario Maggini che potrebbe guidare una lista civica.

Nel Comune di Chiusi della Verna, le voci che si rincorrevano da tempo circa una possibile candidatura di Claudio Loddi sono state confermate. Sarà lui a scendere in campo con una lista civica composta da una trentina di persone, a sfidare l’attuale primo cittadino Giampaolo Tellini. Tutto tace a Castel Focognano, dove si fa attendere l’ufficialità della candidatura dell’attuale sindaco Lorenzo Remo Ricci, che a questo proposito, potrebbe pronunciarsi la prossima settimana.