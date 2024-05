Elezioni, la calata dei big. Salvini accende le polveri. A ruota Giani e Bersani

Big politici in avvicinamento in terra aretina per la campagna elettorale in doppia chiave: amministrative ed europee. È Cortona, il comune più importante al voto in termini numerici e pure più caldo per le schermaglie politiche tra avversari, a calare i primi assi anche con qualche cortocircuito politico non di poco conto. Il nome più roboante è quello del vicepremier Matteo Salvini annunciato in città per sabato. L’incontro (alle 16) è in programma sotto le logge del Teatro Signorelli dove il leader leghista coglierà l’occasione anche per la promozione del suo ultimo libro. Un ritorno quello di Salvini in città: l’ultimo in ordine di tempo a settembre 2021, quando, non ancora in veste di ministro, venne per un incontro elettorale a sostegno del candidato alle suppletive per la Camera. Allora fu accolto dal sindaco Luciano Meoni che non ha mai nascosto le sue simpatie leghiste.

Sabato, invece, Salvini sarà a Cortona in uno scenario diverso: per ribadire l’unità del centrodestra, ma questa volta in favore del candidato Nicola Carini scelto dalla colazione in alternativa proprio al sindaco uscente. Lo stesso Meoni che, poco prima del no del centrodestra alla ricandidatura, aveva tentato il tutto per tutto nell’incontro a Firenze con Salvini ma risolto in un nulla di fatto. Nelle file meoniane, con il sindaco che guida la lista civica Futuro per Cortona, si punta la fiches su un calibro nazionale della politica: questo pomeriggio al Teatro Signorelli (alle 18.30), a lanciare un assist elettorale a Menoni arriva Lorenzo Cesa segretario dell’Unione di Centro.

L’Udc, infatti, dopo vari tira e molla, ha appoggiato, in controtendenza nazionale (visto l’apparentamento tra Lega e Udc siglato ad aprile), la candidatura di Meoni pur senza il simbolo in scheda elettorale. A Cortona ci sarà anche la candidata Udc alle europee Tasselli. Sul fronte del centro sinistra, il candidato sindaco Andrea Vignini ha appena ospitato Dario Nardella, oggi in corsa alle europee. Tra i big nazionali attesi per dare supporto alla sua candidatura spunta Pierluigi Bersani (4 giugno a Camucia). Intanto domani Vignini accompagnerà il governatore Eugenio Giani in visita in alcune aziende di Cortona.

La candidata di Italia Viva Sara Baldetti, dopo aver ospitato l’ex ministro Teresa Bellanova il 28 maggio incontra Matteo Brizzi vicepresidente dei Giovani Democratici Europei-Renew Europee e con Francesco Cappelletti candidato nella lista Stati Uniti d’Europa. Nessun big al momento per la candidata Verusca Castellani di Uniti a Sinistra, ma nei prossimi giorni qualche nome potrebbe uscire anche per lei.

Nel versante aretino, si profila una rentrèe: il 30 maggio in piazza San Jacopo sbarca il generale Roberto Vannacci, candidato per Strasburgo nelle file del Carroccio, insieme a Susanna Ceccardi, su iniziativa del comitato aretino Il mondo al contrario. Vannacci rompe il filone social, almeno per qualche ora e chiama a raccolta gli elettori in un comizio hold style.