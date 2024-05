Elezioni europee verificare la validità della tessera elettorale

In vista delle elezioni per il Parlamento Europeo di sabato 8 e domenica 9 giugno, l’Ufficio elettorale invita a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale o l’eventuale completamento degli spazi della stessa al fine di ottenere al più presto, ove necessario, il rilascio del duplicato ed evitare così che tali richieste si concentrino a ridosso delle giornate suddette. La pagina informativa, la modalità di appuntamento allo Sportello unico e gli orari di apertura al pubblico da venerdì 7 a domenica 9 giugno sul sito del Comune.