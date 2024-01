Elezioni, caso Cortona. Centrodestra su Carini:. Meoni correrà da solo. L’ipotesi dei 5 candidati

Battute finali per i movimenti politici nel centro destra cortonese in vista delle amministrative di giugno. Nessuna ufficializzazione è ancora arrivata, anche se è attesa a breve, forse già nella giornata di oggi. Intanto in questi giorni si sono rincorse voci di riunioni serrati tra i referenti regionali dei partiti con il sindaco uscente Luciano Meoni. I segretari di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia avrebbero chiesto a Meoni di farsi da parte in virtù della decisione, ormai irreversibile, di non riappoggiare più la sua figura. Sembrerebbe esserci stato anche l’estremo tentativo di scozzare ancora le carte e avanzare l’ipotesi di un candidato alternativo a quello attualmente scelto dalla coalizione (ovvero Nicola Carini), purché non fosse Meoni. Tra i nomi fatti, anche quello del suo vicesindaco Francesco Attesti. Ma nemmeno questo avrebbe fatto desistere il primo cittadino in pectore, che, salvo sorprese dell’ultima ora, è pronto ad affilare le sue armi e a candidarsi in solitaria con la sola forza della sua lista civica Futuro per Cortona. Questa sera è in programma anche una riunione della Lega cortonese, con la questione amministrative all’ordine del giorno. È questo il partito dove Meoni potrebbe "pescare" alcuni simpatizzanti, che non condividerebbero la scelta di non ricandidarlo. A fare il punto, nella riunione di oggi ci penserà il neocommissario comunale Marco Casucci, già consigliere regionale della Lega. Lo scenario che ad oggi potrebbe profilarsi è dunque quello di avere nell’agone politico cortonese ben 5 candidati. Oltre a Nicola Carini per tutto il centro destra unito e al sindaco uscente Meoni per la lista Futuro per Cortona, è già stata ufficializzata per il centro sinistra la candidatura di Andrea Vignini (sostenuto da Pd, 5 Stelle, Cortona Civica). La lista "Uniti a Sinistra" è pronta ad un candidato alternativo. Anche Italia Viva mantiene salda l’ipotesi di presentarsi da sola.