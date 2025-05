Elena Rebora direttrice dell’Asl in Valdarno

Elena Rebora è da oggi la nuova direttrice della Zona Distretto Valdarno. Rimarrà in carica tre anni e succede a Stefania Magi che alla fine di gennaio 2025 è andata in pensione. La dottoressa Rebora, laureata in Discipline economiche e sociali all’Università Bocconi di Milano con un Master dell’Università di Bologna sulla gestione dei sistemi sanitari, ha frequentato la Scuola direzione aziendale alla Bocconi di Milano – Network DASP (Direttori Aziende Sanitarie Pubbliche). "Inizio con entusiasmo questo nuovo percorso - ha detto - ringraziando per la fiducia accordatami la Conferenza dei Sindaci e la Direzione Aziendale. Uno degli obiettivi sarà portare avanti il dialogo e l’interscambio tra ospedale e territorio, già avviato dalla precedente direzione di distretto, con la finalità di rendere i percorsi sempre più ottimizzati a beneficio di tutta la comunità del Valdarno aretino". La Rebora è entrata in Asl dall’ ottobre 2023, dove è approdata in comando dalla ASST dei Sette Laghi e ha ricoperto il ruolo di Responsabile Area Dipartimentale Governo processi amministrativi Zone-Distretto e Presidi Ospedalieri - Area Provinciale Aretina e Direttrice UOC Gestione Amministrativa Zona Distretto e PO Valdarno. Ha inoltre collaborato con il Centro universitario di ricerca per l’economia aziendale in sanità dell’Università degli Studi di Firenze e con l’AOU Careggi. Ha inoltre svolto attività di consulenza per società private a Milano e Roma insieme all’attività di docenza universitaria. "Prima di tutto - ha aggiunto il direttore generale Marco Torre - il mio ringraziamento va alla dottoressa Marzia Sandroni per l’impegno profuso in questi tre mesi alla direzione della zona distretto Valdarno. Sono sicuro che la dottoressa Rebora saprà ricoprire questo incarico nel migliore dei modi".