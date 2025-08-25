Effrazione nei locali del 118 di Arezzo, l’intruso messo in fuga dal personale di servizio

Non è colpa di Manganiello
CronacaEffrazione nei locali del 118 di Arezzo, l’intruso messo in fuga dal personale di servizio
25 ago 2025
REDAZIONE AREZZO
Pronto l’intervento delle forze dell’ordine. Sporta denuncia, anche se non risultano particolari danni a persone o cose

Una centrale operativa del 118 (Foto di repertorio)

Arezzo, 25 agosto 2025 – Effrazione nella notte nei locali della Centrale 118 di Arezzo. Una persona, intorno alle 21,30, è entrata forzando le porte chiuse. Allertato dai rumori, il personale di servizio ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Il loro pronto intervento, insieme a quello degli operatori, ha consentito di fermare il responsabile dell’effrazione.

Nella mattinata di oggi, 25 agosto, è stata sporta denuncia in merito all’accaduto. Non risultano danni a persone o cose, tranne per quanto riguarda le porte forzate per l’ingresso ai locali. “Una nottata movimentata, ieri notte che, anche se con danni limitati, ha creato qualche scombussolamento – ha commentato il Responsabile Area Dipartimentale Emergenza Territoriale 118 Simone Nocentini -. La Centrale 118 è un luogo particolarmente sensibile e delicato, sia per le strumentazioni che ospita che per l’attività che in essa viene svolta, e come tale ha bisogno di essere particolarmente tutelata. Naturalmente ci auguriamo che questi episodi non si ripetano più e ringrazio gli operatori per la prontezza d’animo e d’azione e le forze dell’ordine per il rapido intervento.”

