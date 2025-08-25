Effrazione nei locali del 118 di Arezzo, l’intruso messo in fuga dal personale di servizio

Arezzo, 25 agosto 2025 – Effrazione nella notte nei locali della Centrale 118 di Arezzo. Una persona, intorno alle 21,30, è entrata forzando le porte chiuse. Allertato dai rumori, il personale di servizio ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Il loro pronto intervento, insieme a quello degli operatori, ha consentito di fermare il responsabile dell’effrazione.

Nella mattinata di oggi, 25 agosto, è stata sporta denuncia in merito all’accaduto. Non risultano danni a persone o cose, tranne per quanto riguarda le porte forzate per l’ingresso ai locali. “Una nottata movimentata, ieri notte che, anche se con danni limitati, ha creato qualche scombussolamento – ha commentato il Responsabile Area Dipartimentale Emergenza Territoriale 118 Simone Nocentini -. La Centrale 118 è un luogo particolarmente sensibile e delicato, sia per le strumentazioni che ospita che per l’attività che in essa viene svolta, e come tale ha bisogno di essere particolarmente tutelata. Naturalmente ci auguriamo che questi episodi non si ripetano più e ringrazio gli operatori per la prontezza d’animo e d’azione e le forze dell’ordine per il rapido intervento.”