Effetto Sinner con Vanity Fair. Regalo ai lettori

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova anche domani l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. In questo numero riflettori su Jannik Sinner che ha contribuito in modo determinante a far vincere al nostro Paese, dopo 47 anni, la Coppa Davis, ha agguantato il suo primo Grande Slam, trionfando agli Australian Open. E da poche ore ha raggiunto la terza posizione della classifica Atp. Sinner si racconta per Vanity: "C’è ancora molto che posso imparare dai miei errori. Sto giocando bene, ma arriveranno momenti più difficili: è importante lavorare adesso per affrontarli preparati".