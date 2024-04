Effetto Sarri in Valdarno. Paese nella top dei Paperoni

Non è Eldorado ma è l’effetto di Maurizio Sarri che fa schizzare Castelfranco Piandiscò in testa ai comuni più ricchi dell’Aretino. No appunto: non è il valhalla dei paperon dei paperoni della provincia, è semplicemente il risultato di una media aritmetica che, per l’appunto, fa la media dei redditi comune per comune, calcolo che si sa è falsato dai dati outsider.

Seguono Arezzo e Loro Ciuffenna nella top 3 mentre in coda alla classifica dei redditi più alti c’è Badia Tedalda. Quelli denunciati ovviamente. Ed è così che stando agli ultimi dati forniti dalla Regione per il 2022 ancora una volta in testa c’è quel paese da poco meno di 10mila abitanti ai piedi del Pratomagno. Era già successo l’anno scorso e ancora qualche anno fa con il caso simile di Talla che con Emanuele Giaccherini aveva visto i redditi medi schizzare in alto.

Nei giorni scorsi un grave lutto aveva colpito Sarri per la scomparsa della mamma Clementina. Sarri era molto legato ai genitori, per stare più vicini a loro cinque anni fa diede l’addio al Chelsea. Della madre l’allenatore raccontò in passato di come appoggiò con forza la scelta del figlio, che all’inizio degli anni Duemila decise di lasciare il lavoro in banca per iniziare a fare l’allenatore.

Diverso invece il discorso per Arezzo dove è "fisiologico" che si concentrino coloro che hanno un tenore di vita superiore, perchè generalmente è nella city dove si trovano i servizi che si beccano le mensilità più alte. Ma comunque siamo nell’ordine di un migliaio di euro all’anno di differenza: in provincia la media è di 21,1 mila euro (reddito imponibile) mentre in città siamo a 22,6 mila euro. Dato provinciale che è sotto la media Toscana che vede un reddito medio di 22mila euro con i picchi a Firenze 23,7 e Pisa 22,6 mila euro e i dati più bassi nel Grossetano (19,9) e nel Pistoiese (20,3).

Spulciando i dati dei grandi centri evidenziano un Valdarno più benestante rispetto alle altre vallate con i picchi di Cavriglia (21,7). Montevarchi (21,3) e San Giovanni (21,6).

In Valdichiana i redditi più alti non sono a Cortona, la città etrusca si ferma poco prima dei 20 mila euro, ma a Civitella qualche centinaio di euro sopra la soglia dei 20 mila euro. In Valtiberina e in Casentino c’è un bel saliscendi: si va dai 20,6mila di Bibbiena ai 17,6 di Montemignaio, dai 21,1 mila euro di Sansepolcro e 21,3 di Monterchi ai 16mila di Badia Tedalda.