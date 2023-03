Effetto casa, prezzi senza variazioni Ma decollano le compravendite Caccia agli immobili da affittare

di Luca Amodio

Resta stabile il prezzo delle case in città. Impercettibile la flessione che si ferma ai decimali: -0,2%. Ma a muoversi sono le compravendite sotto il traino degli acquirenti delle prime case ma anche gli investitori, a caccia soprattutto di immobili residenziali sotto i 100mila euro, da destinare all’affitto. La domanda di locazione è molto alta, si spendono circa 350 euro per un monolocale che diventano 400 per un bilocale e 500 per un trilocale, tariffe (in media) pressoché identiche tra il centro e Saione.

Il canone concordato è la forma contrattuale più utilizzata. Lo racconta il focus di Tecnocasa che fotografa la situazione immobiliare nei capoluoghi della Toscana nella prima metà del 2022.

Dicevamo le compravendite. Secondo gli analisti che hanno elaborato il report, la domanda di abitazioni vede una nuova fase di effervescenza in città. Spinta dai mutui, la richiesta di chi vuole comprare (o affittare) è trainata dalla ripresa economica post pandemica che vede il tessuto industriale pronto a nuove assunzioni, ormai in parte chiusa la buia parentesi della cassa integrazione imposta dall’emergenza Covid e dalla crisi successiva. Il timore di un rialzo dei tassi di interesse sta spingendo coloro che sono propensi al grande acquisto, ad affrettarsi per evitare brutte sorprese: cioè futuri aumenti.

Scendiamo nel dettaglio, zona dopo zona della città. Saione e San Donato sono due "quartieri popolari i cui prezzi sono decisamente contenuti perché offrono soluzioni popolari", spiegano gli esperti di Tecnocasa. A usare i numeri, le quotazioni si aggirano tra i 1000 e i 1200 euro al metro quadrato. Qui, fissa il report, sono tanti anche gli immigrati ad acquistare, visto la disponibilità di ampi spazi per famiglie molto numerose. Sale invece il denaro richiesto nei quartieri più residenziali di Belvedere e San Marco, laddove i condomini costruiti negli anni ‘70 si scambiano a prezzi medi che oscillano tra i 1500 e i 1800 metri quadrati. Gli unici sviluppi di nuova costruzione, in zona Cappuccini, vedono invece quotazioni tra i 3mila e i 4mila euro al metro quadrato. E in centro? Se si sceglie l’usato si va da 1750 a 950 euro al metro quadrato, a seconda che si opti per una soluzione signorile o economica (queste le categorie usate nel report). Tutt’altri prezzi per le nuove case che partono da 1500 euro per le soluzioni economiche per arrivare a 2700 per quelle signorili.