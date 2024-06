Edoardo Bennato in piazza. Estate con il concerto show. Il clou degli eventi in centro

di Claudio Roselli

Berta Music Festival nel segno di Edoardo Bennato. Il noto cantautore, uno fra i principali interpreti del rock italiano alternato spesso con altri generi, si esibirà venerdì 23 agosto sul palcoscenico di piazza Torre di Berta con inizio alle 21,15. Lui aprirà la terza edizione della manifestazione e si consacra di fatto come il protagonista principale dell’intera rassegna di "Estate al Borgo". Davvero un bel colpo, quello piazzato da "I Citti del Fare", l’associazione che organizza i quattro giorni di festival. Napoletano doc, prossimo al compimento dei 78 anni, Bennato è anche un valido polistrumentista, con chitarra e armonica che lo hanno reso inconfondibile. Grazie ai suoi pezzi storici come "Viva la Mamma", "Un’estate italiana" e "Il gatto e la volpe", Edoardo Bennato ha segnato la storia musicale del nostro Paese con la sua peculiarità di stile e la sua eterogeneità di influenze che spaziano dal blues, al jazz, al rock, diventando uno degli esponenti "irregolari" della canzone italiana.

"Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha portato a fine agosto circa 4mila presenze fra la Pfm e Paolo Crepet, Berta Music Festival è arrivato alla sua terza edizione – ricorda Giuseppe Carbonaro, presidente de ‘I Citti del Fare’ – e come associazione giovanile cerchiamo di portare avanti eventi di qualità per la città, puntando sempre più in alto negli obiettivi e creando radici profonde nel territorio". Carbonaro ricorda poi che domenica 25 agosto sarà la volta di "Canzonissima", avente un format locale e che presto saranno resi noti anche gli ospiti delle altre due serate, quella di sabato 24 e quella, la conclusiva, di lunedì 26.

"Un’altra personalità della musica e una dello spettacolo: posso soltanto anticipare questo – ha sottolineato il presidente de ‘I Citti del Fare’ – e credo che operazioni simili alla nostra non vi siano nel resto della vallata: bisogna spostarsi nelle grandi città, o comunque arrivare ad Arezzo. Noi vogliamo allestire eventi di qualità con figure di spessore e alla portata di tutti; abbiamo iniziato nel 2022 con Simone Cristicchi, quando ancora non era stato coniato il termine "Berta Music Festival" e nel corso di questa estate abbiamo impinguato il programma con altri quattro appuntamenti in cartellone: Cena con Delitto, Notte Stellata, Ballo dei Rioni e Notte Bianca. La durata dei quattro giorni è ottimale e offre la possibilità ai turisti e a chi viene per seguire gli spettacoli di visitare e di far lavorare esercizi e strutture ricettive".