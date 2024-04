Edilizia popolare il modello che non funziona

La domanda non ha una risposta efficace da anni: il modello italiano delle case popolari è sostenibile economicamente e allo stesso tempo è equo? I dati dei bilanci delle aziende, però, mostrano da tempo un modello di gestione che non funziona, come ammette anche chi lo gestisce e combatte ogni giorno per trovare risorse che non ci sono. Il segnale più evidente è la morosità che cresce soprattutto perché si cercano di tenere insieme sistemi di gestione con logiche di mercato e interventi di welfare che si è accompagnata alla trasformazione dei precedenti istituti pubblici in enti di gestione.