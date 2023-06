Ecorepubblica: le installazioni artistiche tricolore dell’Isis “Giovanni da Castiglione”

Arezzo, 2 giugno 2023 – Un’esposizione diffusa di installazioni artistiche tricolore. È questo il centro nevralgico del progetto ECORepubblica realizzato dall’I.S.I.S “Giovanni da Castiglione” in occasione della Festa della Repubblica Italiana.

Un’iniziativa volta, non soltanto a richiamare l’attenzione delle giovani generazioni sulla ricorrenza del 2 giugno, ma anche a valorizzare la loro stessa sensibilità nei confronti di quelle forme d’arte scaturite da materiali di riciclo. “ECORepubblica è un particolare omaggio che le classi dell'Istituto Professionale e del Liceo delle Scienze Umane, coadiuvati dai docenti di sostegno, rendono al tricolore italiano – spiega il Dirigente Scolastico dell’ I.S.I.S “Giovanni da Castiglione”, Sauro Tavernesi - Un progetto inclusivo che riunisce tutti gli studenti sotto un solo vessillo, una bandiera reinterpretata all'insegna dell'ecologia.

Una collaborazione trasversale che ha utilizzato lo spazio scuola in maniera creativa, inventando un nuovo modo per celebrare la Festa della Repubblica. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, agli studenti, protagonisti indiscussi dell’iniziativa, ai docenti, all’Amministrazione e ai commercianti del corso, che si sono resi disponibili ad ospitare piccoli oggetti tricolore nelle loro vetrine”.

Nella mattinata di ieri sono, infatti, stati collocati, in piazza del Municipio, sotto il Loggiato Vasariano e in altri punti del centro storico, originali manufatti artistici nati dall’impegno e dalla creatività degli studenti e delle studentesse dell’I.P.I.A e del Liceo delle Scienze Umane dell’istituto castiglionese: opere che simboleggiano la bandiera italiana e celebrano la Costituzione, realizzate utilizzando materiali di riciclo e oggetti avanzati ai commercianti, vecchi banchi e sedie in disuso, e scarti di laboratori tecnici ed elettrici.

“Con questa lodevole iniziativa di stampo artistico, la ricorrenza del 2 giugno diventa un vero e proprio simbolo di quell’educazione civica che passa anche attraverso l’insegnamento scolastico – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione, Stefania Franceschini – Un progetto che ha saputo accendere i riflettori tanto sulla nostra storia quanto sull’attualità, contribuendo in modo innovativo alla formazione di cittadini attivi e consapevoli, capaci di rispettare le regole della democrazia e del contesto in cui vivono”.