Economia in cerca di rilancio

La fiera di Vicenza è da sempre, per l’economia aretina, un Capodanno da cui trarre auspici per i mesi che arriveranno. Chi ben inizia è a metà dell’opera, si dice. Ma dopo mesi di crescita arrembante il settore orafo già nell’ultimo trimestre del 2023 aveva mostrato inquietanti segni di rallentamento. Il tutto in uno scenario nazionale e internazionale in cui il 2024 eredita dall’anno precedente una frenata del commercio internazionale e un aumento dei tassi di interesse senza precedenti nella storia dell’euro.

Condizioni che non favoriscono di certo un’economia in cui le esportazioni hanno un peso sempre più importante, anno dopo anno.