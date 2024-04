Ecco perchè il quintetto diventa duetto

L’assenza al confronto di ieri di Verusca Castellani della lista Uniti a Sinistra era stato annunciato, giorni fa, dalla stessa candidata sui social. Il fatto che l’invito a presenziare fosse a firma del portavoce Fabio Comanducci, oggi in forza nella lista Cortona Civica a sostegno di Andrea Vignini, non era ritenuta "una garanzia sufficiente di equilibrio ed equità per lo svolgimento di un confronto sano". Non annunciata, se non a riunione iniziata, l’assenza del sindaco uscente Luciano Meoni che affida ad un post social la motivazione, catalogando, anche lui l’incontro con "chiare connotazioni politiche" additando il "comitato come un organo politico, visto il ruolo da candidato del portavoce". Sara Baldetti candidata di Italia Viva sceglie la linea del silenzio, non palesando in alcun modo il perché della sua assenza.

"Ritengo che ogni occasione di confronto sia fondamentale non solo in politica", ricorda invece nel corso del dibattito Carini. "Ho sempre chiesto di essere ospite anche in platee scomode perché credo che il confronto sia giusto e lo scambio di idee". Sulla stessa lunghezza d’onda anche Vignini. "Non posso fare a meno di sottolineare che in democrazia chi non partecipa ha sempre torto".