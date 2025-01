Ecco il teatro in famiglia. Show per 4 domeniche

Al via la rassegna Teatro in famiglia al Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco. Quattro appuntamenti domenicali da domenica 19 gennaio, pensati per i più piccoli i loro genitori. Un programma che offrirà occasioni per alimentare la fantasia e la creatività, frutto della collaborazione tra il Comune di Castelfranco Piandiscò e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

La rassegna si apre il 19 gennaio alle 17 con Il gatto con gli stivali per la regia di Livio Valenti. Una produzione Nata Teatro con Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini, le musiche di Lorenzo Bachini e i pupazzi di Roberta Socci. Età consigliata: 4-10 anni. Dalla fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante con una fantastica e inaspettata storia d’amore. Il Gatto con gli stivali è il campione dell’inganno, per questo la storia è un po’ strana: un eroe ingannatore? Qualcuno dice che lo fa a fin di bene, si però quando c’è un inganno c’è qualcuno che ne paga le conseguenze. Come potremo uscire da questo imbarazzante inghippo? Raccontare le fiabe classiche è sempre una bella impresa, un incontro con i nostri sentimenti più ancestrali. Buona avventura.

Domenica 9 febbraio alle 17 al Teatro Wanda Capodaglio arriva Alice nel paese delle meraviglie con Lavinia Rosso, Silvia Baccianti, Teo Paoli, Viviana Ferruzzi e Giulio Paoli (in video). Una produzione Centrale dell’Arte/Compagnia La Tarumba, per la regia di Teo Paoli. Età consigliata: dai 5 anni. In una scenografia in continua trasformazione, dove l’elemento video dialoga con i giochi di ombre e trasparenze, la storia di Alice si snoda immersa in un’atmosfera visiva e sonora rarefatta e suggestiva. In un susseguirsi di incontri sorprendenti, di momenti poetici e di situazioni improvvisamente comiche e grottesche ci si trova trasportati in una realtà in cui davvero tutto può accadere, naturalmente a patto che si desideri sognarla così.

Il programma prosegue domenica 16 marzo con La bella addormentata nel bosco che più non c’è con Tommaso Taddei e Ines Cattabriga, drammaturgia di Renzo Boldrini. Una produzione Giallo Mare Minimal Teatro. Età consigliata: dai 6 anni. In questo spettacolo il bosco non è un qualsiasi luogo scenico, ma la culla della principessa dormiente e il vero co-protagonista del racconto.

L’ultimo appuntamento in cartellone, domenica 23 marzo è con Il lupo e i sette capretti. Una produzione Teatrino di Fondi con Serena Cercignano e Ilaria Gozzini. Età consigliata: 3-8 anni. Per info e prenotazioni: 329 6603736.