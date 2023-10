Ecco i "Meme d’arte". Studenti alla scoperta di Casa Bruschi

Da giovedì 2 novembre la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi tornerà ad aprire le proprie porte anche agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori con i laboratori gratuiti "Meme d’arte", con i giovani alunni che verranno guidati nella realizzazione di brevi contenuti social per raccontare e descrivere le opere d’arte delle diverse collezioni. Questo progetto arricchisce la tradizionale offerta didattica sviluppata per l’intero anno scolastico che, su richiesta delle singole classi e con proposte diversificate a seconda dell’età, vedrà l’attore Samuele Boncompagni indossare i panni di tanti diversi personaggi per promuovere laboratori e visite teatralizzate alla scoperta del museo. "Il teatro - spiega Boncompagni, - può essere un potente strumento di conoscenza e di scoperta di un luogo, capace di coinvolgere persone di ogni età e di stimolare creatività, fantasia e espressività. Per questo motivo la nostra associazione ha strutturato una serie di progetti originali che, nei prossimi mesi, saranno diffusi in luoghi non convenzionali