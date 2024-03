E45, un’altra giornata nel caos. Chiude la carreggiata nord a Pieve. Tutte le opere nel tratto toscano

di Claudio Roselli

Una giornata inevitabilmente più difficile, quella vissuta ieri a , a causa della temporanea chiusura della carreggiata nord della E45 (chilometro progressivo 151,500) dovuta ai lavori di ripristino di un bypass. L’interruzione è stata magari più lunga del previsto e intorno all’ora di pranzo le code dei mezzi pesanti, costretti a uscire, si sono mescolate con la crescita della mole di traffico locale proprio nel centro abitato del paese, per cui l’ingolfamento c’è stato, con anche un maggiore grado di pericolosità. E da oltre dieci giorni, la situazione si è fatta più difficile fra i due svincoli di Pieve per gli interventi di manutenzione messi in atto da Anas fra l’uscita sud e l’area di servizio "Tevere". Fino al 15 marzo (questa la data prevista per la conclusione dei lavori), vi sono deviazioni: in direzione nord, quindi verso Cesena, è chiusa l’uscita sud e quindi per andare in paese si può uscire solo allo svincolo nord. Al tempo stesso, poi, non è possibile entrare in E45 a sud in direzione Cesena ed è quindi obbligatorio entrare allo svincolo nord. Nulla è cambiato, al momento, in direzione sud, quindi della Capitale, dove le entrate sono aperte. Gli utenti che percorrono la superstrada, molti dei quali iscritti al public group "Vergogna E45" su Facebook, lamentano le disastrate condizioni del fondo stradale in un tratto peraltro caratterizzato dal salto di carreggiata: specie in questi ultimi giorni nei quali è piovuto spesso, vere e proprie nuvole di acqua venivano alzate dai veicoli e scaricate spesso sui parabrezza di quelli che procedevano in senso contrario. In attesa della riapertura del tratto in cui si trova la piazzola di sosta franata nel 2018 e sistemata definitivamente in queste ultime settimane, procedono i lavori di consolidamento, manutenzione e potenziamento illuminazione nella galleria "Poggio", fra Sansepolcro nord e Madonnuccia, dove si procede a doppio senso in carreggiata sud.

Un lungo e accurato intervento che dovrebbe concludersi in giugno; tempi più lunghi, invece, sulla dorsale appenninica fra Valsavignone e Canili di Verghereto, dove senza tregua procedono i cantieri dei viadotti Tevere IV (quasi 1700 metri di lunghezza), Mottarelle e Puleto.