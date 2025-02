E45, chiusure notturne fino al 23

Si allungano di otto giorni, da domani a domenica 23 febbraio, le chiusure notturne dalle 21 alle 6 del tratto di E45 fra le uscite di Verghereto e Bagno di Romagna in direzione di Cesena. Sarà inoltre interdetta al traffico anche la rampa di ingresso allo svincolo di Verghereto. Queste le ultime disposizioni per l’utenza che percorre l’arteria, compresa quella anche giornalmente raggiunge la Romagna dalla Valtiberina. Il provvedimento di interdizione alla circolazione fra Verghereto e Bagno di Romagna è dettato da motivi di sicurezza, al fine di consentire – precisa l’Anas – i lavori riguardanti le attività di implementazione degli impianti tecnologici nella galleria "Roccaccia", tunnel di 1800 metri che è fra i più lunghi dell’intera arteria. I mezzi che viaggiano nella fascia notturna dovranno pertanto uscire e proseguire sulla viabilità secondaria, che in corrispondenza di quel punto è garantita dalla provinciale 137 di Forlì Cesena, ovvero la ex statale 3 bis da tempo risistemata, anche se da tempo vige in essa il divieto di transito per i veicoli con massa superiore alle 26 tonnellate e con lunghezza superiore ai 12 metri. Ma un dato è certo: da Verghereto in su l’alternativa esiste da sempre e in tante altre circostanze (vedi su tutte la lunga interruzione per la sistemazione del viadotto Fornello) ha garantito la viabilità, seppure percorrendo nove chilometri di strada normale e con i tempi più lenti.