E ora saranno dazi. Inflazione e tagli: i guai per la città

E ora saranno dazi. Sì, nel senso letterale del termine: Donald Trump fa sul serio e mantiene la parola spesa in campagna elettorale. Un guaio per l’Europa ma anche per la città, perché i prodotti nostrani sono appetitosi negli States e se verranno a costare di più, be’, magari qualcuno sceglierà di farne a meno dall’altra parte dell’Atlantico. Per quanto possa piacere il Syrah o o i gioielli del nostro distretto. E non solo. Siamo decimi in Italia per la crescita dell’inflazione. E adesso arrivano anche i tagli. Si parla di 9 milioni in meno per Arezzo. Tanti soldi. E ciò significa tanti servizi in meno per la provincia: specie quel welfare che serve alle fasce più fragili della cittadinanza. Che saranno le prime a sentire il colpo. Ancora una volta. Insomma, ora sono dazi.