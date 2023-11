È morto Antonello Lanzi, maestro di ballo e coreografo

E’ improvvisamente morto, a causa di un malore, nella sua abitazione di Cavriglia nella serata di martedì il maestro Antonello Lanzi, personaggio molto noto in Valdarno per la sua attività di ballerino e coreografo oltre per aver gestito alcuni studi di ballo e aver avvicinato tantissime persone, tra giovani e meno giovani, a questa disciplina. Secondo le informazioni raccolte, Lanzi si trovava in casa quando è stato colto da un infarto, sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi ma purtroppo era già troppo tardi.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social, nel corso della sua carriera ha anche curato molti anni fa una scenografia per la trasmissione Rai "La vita in diretta" oltre ad impartire lezioni di ballo con il suo gruppo "Tris d’Assi" all’interno del circolo della frazione montevarchina del Pestello divenuto, con gli anni, un vero e proprio "laboratorio" di ballo. I suoi funerali si svolgerà domani mattina alle 10 alla Chiesa di Santa Barbara.