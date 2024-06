"È l’ora di cambiare". Di Ponte lancia il duello

Mauro Di Ponte, ex vicesindaco della giunta Chienni, si candida a primo cittadino per la lista civica trasversale "Terranuova Futura". Il movimento annovera al suo interno esponenti del centrodestra, del centrosinistra e civici. "Il nostro programma crede nel futuro e per questo daremo fiducia ai più giovani: realizzeremo il Piano Casa, un progetto che mira a costruire nuovi appartamenti da consegnare a giovani famiglie e giovani single sotto i 35 anni a costi calmierati e con possibilità di riscatto. Questo per dare a tutti la possibilità di poter acquistare la propria abitazione. E’ necessario migliorare l’erogazione dei servizi pubblici e quindi semplificare la vita dei cittadini che oggi devono fare la trottola tra i vari uffici comunali: realizzeremo un nuovo ed efficiente Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) ristrutturando la ex scuola materna di via Concini".

Per le frazioni?

"Destineremo 100mila euro a frazione nei prossimi 5 anni: i cittadini di ogni frazione decideranno che opere realizzare, a seguito di assemblee pubbliche, in modo da riportare i residenti delle periferie al centro dell’agenda amministrativa.

Perché votare lei e la sua lista?

"Perché il progetto politico amministrativo iniziato 10 anni fa si è concluso. Dopo 10 anni non è giusto, ma necessario cambiare perché occorre proporre una nuova idea di città che appunto guardi oltre il singolo mandato . Secondo perché noi di Terranuova Futura siamo diversi: siamo trasparenti, liberi ed aperti al confronto"

Francesco Tozzi