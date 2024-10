È la città delle mille voci. Polifonico, notte al Petrarca

Dal Veneto al Friuli, passando per il Lazio e la Campania: Arezzo è il punto di riferimento delle realtà corali nazionali con il suo 41° Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo”, confermandosi così la “Città della Musica”. Appuntamento domani 27 ottobre dalle 10,30 al Teatro Petrarca con i cinque cori che si sfideranno su un programma libero di brani di stile ed epoche differenti: protagonisti saranno il Coro da camera del Concentus Musicus Patavinus dell’Università degli Studi di Padova diretto da Ignacio Vazzoler, il Coro Femminile Multifariam di Udine diretto da Michele Gallas, il Coro Il Calicanto di Salerno diretto da Silvana Noschese, il Coro Ison diretto da Amedeo Scutiero e il Coro Minuscolo Spazio Vocale diretto Filippo Stefanelli, entrambi di Roma. Le ensemble verranno valutate da una giuria di eccezione composta da importanti esponenti della polifonia contemporanea italiana quali Ennio Bertolotti, Sara Matteucci, Walter Marzilli, Vladimiro Vagnetti e Roberto Brisotto, che avranno il compito di selezionare il coro vincitore che accederà di diritto all’edizione del Concorso Polifonico Internazionale del 2025 (ingresso gratuito, info e programma completo su www.polifonico.org).

Da non perdere anche l’appuntamento di oggi alle ore 16,30 presso la Casa della Musica di Arezzo: il Corso Superiore per Direttori di Coro concluderà l’anno accademico con un esame in forma di concerto aperto al pubblico in cui tutti gli studenti dovranno affrontare repertori diversificati per livello difficoltà e interpretazione, in collaborazione con “Libercantus Ensemble”. La manifestazione è organizzata da Fondazione Guido d’Arezzo. Il programma del 41° Concorso Polifonico parte alle 10,30 con il concorso a categoria unica, che vedrà l’esibizione dei 5 cori in gara. Alle 15 il Concorso Gran Premio Guido d’Arezzo, con la partecipazione dei cori scelti dalla giuria dopo le esibizioni della categoria unica, e alle 16 premiazione e consegna dei diplomi agli allievi della Scuola per Direttori di Coro. Tre sono i premi che andranno ai vincitori della categoria unica, il primo di 1200 euro, il secondo di 800 e il terzo di 400, mentre il Gran Premio Guido d’Arezzo consisterà in un premio di 1200 euro e l’ammissione al concorso internazionale 2025. Previsto un premio speciale, il Premio FeniArco di 500 euro che verrà assegnato alla migliore esecuzione di un brano di autore italiano vivente. "Il Concorso Polifonico Nazionale di Arezzo - dice il direttore artistico Luigi Marzola - da molti anni ispira e stimola la ricerca, il confronto e lo scambio culturale tra le realtà corali italiane".