"È evidente: al governo non interessa la E78"

"E’ evidente che ai governi di centrodestra la Due Mari non piace". Le parole sono quelle di Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, rispettivamente capogruppo del Partito Democratico nel consiglio regionale e presidente della commissione infrastrutture. I due esponenti del Pd in Regione intervengono ed evidenziano a loro avviso l’assenza di risorse nella prossima finanziaria per la realizzazione dei lotti mancanti della E78.

"Altrimenti non si capirebbe come sia possibile che, nonostante sia stato nominato un commissario straordinario per favorire il completamento di questa opera, la progettazione esecutiva sia oramai conclusa e la conferenza dei servizi in programma tra tra qualche giorno, non si preveda di stanziare alcuna risorsa per questo obiettivo - proseguono nel comunicato Ceccarelli e De Robertis - Non bisogna dimenticare, infatti, che gli unici finanziamenti ad oggi disponibili per le opere in corso di realizzazione sono frutto del lavoro fatto negli scorsi anni dai governi di centrosinistra".

I riferimenti vanno al passato e alle varie fasi vissute dall’opera, al centro recentemente anche di un dibattito a Palazzo Cavallo, nel corso di un consiglio comunale aperto per ascoltare anche il parere della cittadinanza. "In precedenza le cose sono andate addirittura peggio, se si ricorda che fu proprio uno dei tanti Governi Berlusconi a definanziare i lotti aretini di questa importante infrastruttura, costringendoci ad un impasse che è durato per molti anni. Nonostante le promesse del Ministro Salvini, che viene in Toscana solo per inaugurare o veder partire opere finanziate e progettate da chi lo ha preceduto - spiegano Ceccarelli e De Robertis - La realtà che le risorse non ci sono perché questo Governo vede solo un opera, finanziata senza nemmeno un progetto esecutivo, ed è solo il Ponte sullo Stretto".