È boom di furti . Colpi in aumento del 18% Monte San Savino in testa seguono Foiano e Civitella

Aumentano i furti in Valdichiana. A dirlo sono i numeri delle denunce presentate nel 2024 che se confrontate con l’anno precedente parlano di un aumento complessivo del 18%. Il primato di crescita spetta al Comune di Monte San Savino che passa da 53 furti nel 2023 a 85 denunciati nel 2024. Segue Foiano della Chiana con una crescita complessiva di 27 furti in un anno (passando da 38 a 65 denunce). Poi Civitella con i suoi 74 furti nel 2024 (25 in più rispetto al 2023 quando erano stati 49). Lucignano che passa dai 12 del 2023 ai 24 del 2024 e Cortona con uno scarto di 9 furti (erano 101 nel 2023 e passano a 110 nel 2024). Nessun aumento per Marciano della Chiana fermo sia nel 2023 che nel 2024 a 16 furti denunciati. Tra i Comuni, l’unico a "sorridere" è Castiglion Fiorentino, che seppur di sole 3 unità, vede diminuire i furti da 41 nel 223 a 39 nel 2024. Di questi numeri si era parlato questa settimana durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolta a Lucignano.

Era stato proprio il prefetto di Arezzo Carmelo di Nuzzo che aveva presieduto la riunione, a segnalare l’aumento di furti, gettando, però anche acqua sul fuoco e parlando di dati statistici che "non fanno emergere situazioni di diffuso allarme". Intanto il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli commenta i dati: "le statistiche ci confortano ma se ‘Atene piange Sparta non ride’. Se in Valdichiana i furti non sembrano in diminuzione significa che non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia attraverso una sempre più intensa collaborazione tra istituzioni e privati. Nel frattempo mi corre l’obbligo ringraziare Carabinieri e Polizia Municipale per il lavoro che stanno svolgendo".

Nel corso dell’incontro con il Prefetto e le forze dell’ordine locali, gli amministratori dei Comuni della Valdichiana avevano rappresentato l’esigenza di consolidare il livello di sicurezza percepita dei cittadini riconoscendo, altresì, come, allo stato attuale, non vi siano situazioni che destino specifici motivi di preoccupazione anche rispetto al recente passato. Per altro è stata espressa soddisfazione per il recente aumento degli organici delle stazioni dell’Arma dei Carabinieri presenti sul territorio, che, proprio secondo i sindaci, "potrà, in questo modo, contribuire ancora più efficacemente al contrasto di quegli episodi di degrado e delinquenziali che destano particolare allarme sociale". Le amministrazioni hanno dato disponibilità ad organizzare incontri con i cittadini e le categorie economiche, alla presenza di appartenenti all’Arma dei Carabinieri, per fornire utili consigli su come adottare strumenti di sicurezza passiva nelle proprie abitazioni e nelle attività commerciali ed industriali. Gli stessi sindaci hanno anche assicurato il loro impegno ad affrontare il problema della devianza minorile, manifestatosi in alcuni territori, iniziando un dialogo con famiglie, istituzioni scolastiche e operatori del sociale.