È arrivato il luna park. Tempo di Fiere

L’arrivo del luna park è da sempre un preciso segnale per Sansepolcro: la fine del Carnevale che lascia il posto alla Quaresima e prepara l’avvento delle tradizionali Fiere. I giostrai sono arrivati a inizio mese per sistemare nel piazzale del palazzetto dello sport le strutture del divertimento e nel pomeriggio di sabato scorso, con l’oramai rituale "taglio del nastro", è stata aperta ufficialmente l’attività dei giostrai negli spazi adiacenti agli impianti sportivi a Sansepolcro.

È stato il vicesindaco Riccardo Marzi, a nome dell’amministrazione comunale, assieme ad Antonio Segreti in rappresentanza dell’Unione dei Comuni e ai responsabili dell’attività, a dare il via a quello che è ormai un appuntamento fisso e atteso e che accompagnerà ragazzi e adulti sino alle Fiere di Mezzaquaresima. "Le giostre sono un’istituzione da noi - ha detto il vicesindaco Marzi - e come amministrazione comunale siamo felici di inaugurare questo evento che per le prossime settimane ci terrà compagnia. Conosciamo e apprezziamo i giostrai da sempre, da quando ragazzini tutti noi trascorrevamo parte delle giornate assieme alle loro attrattive. Vengono qui ininterrottamente dal lontano 1947 ma ogni volta la magia delle giostre si rinnova. A nome dell’intera comunità rivolgiamo loro il più cordiale benvenuto e gli auguriamo buon lavoro".

In queste settimane, cambiano inevitabilmente le abitudini nella zona degli impianti sportivi, in particolare per ciò che riguarda la viabilità, ma la gente di Sansepolcro si abitua da sempre a questo maggiore movimento, rispettando le regole anche per ciò che riguarda la sosta. Il luna park sarà funzionante a Sansepolcro fino alla serata di domenica 6 aprile, ultimo giorno di Fiere.