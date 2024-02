"È allarme sicurezza". Altro appello alla giunta

SAN GIOVANNI

Una San Giovanni più viva e, soprattutto, sicura. E’ quello che chiedono le liste civiche sangiovannesi, che hanno denunciato problemi di sicurezza e di ordine pubblico, alla luce di vari fatti che si sono succeduti in questi mesi. L’ultimo, l’episodio di vandalismo all’interno della sede scout. "Eravamo abituati a lasciare le chiavi nella toppa, lo faremmo anche oggi – si sono chiesti i civici – Si dirà che non è un problema solo di San Giovanni. Che la tendenza è generale. Che il mondo è cambiato. Vero. Inaccettabile, tuttavia, far finta che il problema non esista. O che solo sollevarlo sia tacciabile di inutile e dannoso ‘allarmismo’. In passato abbiamo più volte posto l’attenzione sull’argomento. Col solito contorno di accuse di ‘terrorismo’ da parte della giunta". Secondo le liste civiche, ora come allora è arrivato il momento della mobilitazione e della presa di coscienza da parte dell’opinione pubblica e delle istituzioni.

"Non è ammissibile derubricare a semplici atti di teppismo o ‘bravate’ quel che sta avvenendo sotto gli occhi di tutti: vere e proprie bande di giovani (per lo più di origine straniera) terrorizzano altri coetanei mettendo sovente in atto anche alcuni tentativi di aggressione – ha sottolineato l’opposizione – Pensiamo sia inaccettabile che vi siano zone della città dove ormai si spaccia ogni tipo di stupefacente alla luce del sole, anche in prossimità delle scuole. È di questi giorni, tra l’altro, l’irruzione nella sede scout cittadina con gravi danneggiamenti. Vogliamo, ancora una volta, fare appello solo alla buona volontà e all’opera meritoria dell’associazionismo oppure vogliamo iniziare a mobilitare la città e chiedere più presenza delle forze dell’ordine con pattugliamenti più serrati? San Giovanni è casa nostra!".