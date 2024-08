Due prossime aperture e ricerca di personale

Annunci di lavoro presenti non solo sui rispettivi siti internet ma anche sui social, per richiamare più candidati possibili. È partita la caccia alle assunzioni per due grandi marchi come McDonald’s e Pull and bear. Due settori distinti come ristorazione e abbilgiamento, ma che potrebbero rappresentare un’opportunità per chi cerca lavoro, anche un primo impiego. McDonald’s ad esempio dopo l’apertura a Sansepolcro cerca personale per la prossima apertura del proprio punto vendita a due passi dal centro storico e più precisamente alla stazione. La posizione aperta è quella di "allievo e allieva manager" ed è necessario per candidarsi essere in possesso del diploma di scuola media superiore o studi specialistici in area economica, umanistica, alimentare o affini, essere automunito (preferenziale) e la disponibilità a lavorare su turni, compresi weekend e festivi.

Pull and bear, catena di abbgiliamento facente parte dello stesso gruppo di Zara, cerca commessi per la prossima apertura in Corso Italia. A quanti vorranno candidarsi viene chiesta la disponibilità a lavorare part-time o full time su turni flessibili dal lunedì alla domenica tra le 70 e le 23.

Tra i vari benefit previsti ticket restaurant anche per contratti part-time, scontistica riservata ai dipendenti, hub formativo on line, piani e progetti di sviluppo personalizzati per valorizzare la propria carriera e assicurazione Sanitaria. Per entrambi le attività è necessario candidarsi tramite i rispettivi siti internet seguendo la procedura indicata.