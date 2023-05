Due giorni dedicati a testi in versi con oltre cento autori

CASTIGLION FIORENTINO

Sono più di 100 gli autori che si sfideranno con oltre 140 poesie. Succede a Castiglion Fiorentino che diventerà un’autentica "Cittadella della Poesia". Il borgo della torre del Cassero, sabato 3 e domenica 4 giugno, sarà teatro di una due giorni dedicata ai testi in versi, con in programma anche dibattiti, in occasione del concorso "Patria Buracchi-tra cielo e terra". Si tratta di un’iniziativa organizzata dall’associazione Comitato per Patrizia, una dedica alla memoria dell’artista Patrizia Buracchi, artista aretina di nascita e castiglionese di adozione, insegnante di materie letteraria e fine autrice di poesie. Il concorso arriva quest’anno alla sua VII edizione e si inserisce nell’ultimo fine settimana del Maggio Castiglionese. Le opere vincitrici che parteciperanno al concorso, prese in esame da una giuria d’eccellenza presieduta dal professor Nicola Caldarone saranno svelate nel corso della cerimonia di premiazione che avrà luogo sabato 3 giugno alle ore 17 nella chiesa di Sant’Angelo, alla presenza della scrittrice fiorentina Caterina Trombetti. Trombetti che insieme al professor Caldarone sarà, inoltre, protagonisti di un dibattito sul mondo della poesia che si terrà domenica 4 giugno alle ore 16,30 sotto il loggiato di piazza del Municipio, accompagnato dalle letture di Stefania Salvietti.

La due giorni sarà, poi, arricchita dalla collaterale "Poesia in piazza": tra in piazza del Municipio e piazzale del Cassero saranno allestiti quattordici pannelli sui cui saranno esposteopere delle passate edizioni, e collocati fogli bianchi per permettere ai passanti di scrivere in libertà commenti e pensieri. Infine, l’intera Castiglion Fiorentino ospiterà un vero e proprio itinerario poetico composto da quindici punti "Stacca e leggi" segnalati con QR code. Qui, su apposite strutture saranno appese varie copie di opere in versi di autori italiani e stranieri che cittadini e visitatori potranno staccare e portar via come ricordo.

