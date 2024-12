Due giornate di esercitazioni pratiche in pneumologia e Utip al San Donato

Arezzo, 12 dicembre 2024 – Due giornate di esercitazioni pratiche destinate ai medici specialisti ospedalieri da svolgere nelle corsie del reparto di Pneumologia e UTIP dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

Il corso “Briefing e de-briefing in Pneumologia” si terrà venerdì 13 e sabato 14 dicembre nella struttura complessa diretta dal dr. Raffaele Scala. Dalle 9 alle 13 i medici, organizzati in due gruppi, lavoreranno a stretto contatto con il dr. Raffaele Scala e con la dr.ssa Teresa Renda, responsabile Uos UTIP.

«I percorsi gestionali diagnostici e terapeutici in Pneumologia sono sempre più complessi a seguito dell’evoluzione scientifica e tecnologica – spiega il dr. Raffaele Scala direttore Uoc Pneumologia e Utip San Donato Arezzo - e richiedono da un lato un’adeguata competenza teorico e pratica e dall’altro una allenata capacità di lavorare in team secondo la logica della condivisione delle strategie applicate e applicabili, caso per caso.

Lo scopo di questo corso è quello di condividere con i partecipanti due giornate di briefing e de-briefing nella Pneumologia e UTIP di Arezzo, con frequenza e discussione su casi clinici in UTIP, interventistica e in fisiopatologia respiratoria».

Briefing e defibring è una modalità di discussione, condivisione e scelte decisionali che una equipe multiprofessionale mette in campo ogni giorno prima di iniziare la visita dei propri pazienti, per individuare un percorso di assistenza omogenea e comunicare, in modo chiaro, le decisioni condivise con pazienti e familiari, caso per caso e giorno dopo giorno.

Tutto ciò evita improvvisazione, auto-referenzialità e barriere comunicative favorendo una assistenza sanitaria di qualità. «Nella prima giornata un gruppo di partecipanti dopo la discussione dei casi andrà in Utip dove potranno toccare con mano le attività svolte quali il monitoraggio, l’alto flusso, NIV, umidificazione, lo svezzamento da ventilazione meccanica e da cannula tracheale, broncoscopia in supporto respiratorio, ecografia, analgo-sedazione - spiega la dr.ssa Teresa Renda – Un secondo gruppo invece dopo il briefing con discussione dei casi e si recherà in sala di interventistica dove si effettuano prestazioni quali la broncoscopia, EBUS/ EUS, toracentesi, posizionamento drenaggio toracico, toracoscopia medica, analgo-sedazione e Citoassistenza.

Nella seconda giornata chi ha fatto esperienza in Utip si recherà in sala di interventistica e viceversa». «Si tratta di un’esperienza formativa diversa dalle altre - conclude il dr. Scala - che permette a professionisti già formati di poter lavorare e scambiare informazioni, percorsi e operatività in casi clinici reali che sono gestiti con la tecnica del briefing e debrifing nel reparto di Pneumologia e UTIP di Arezzo».